Scontro sul ponte del Po nella notte, tre feriti

Poco prima di mezzanotte di domenica 10 luglio un furgone e una Fiat panda si sono scontrati frontalmente sul ponte di Po che collega piazzale Milano a San Rocco al Porto. Il bilancio è di tre persone ferite: madre e figlio trentenne a bordo del furgone e un uomo al volante della Panda.

Sul posto due ambulanze della Croce Rossa da Piacenza e da San Nicolò assieme al personale medico e infermieristico del 118: fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze.

Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco dalla Caserma di Strada Valnure. I rilievi di legge sono a cura dei carabinieri del radiomobile di Piacenza, mentre per il ripristino della sede stradale si sono adoperati gli uomini di Sicurezza e Ambiente.