Scontro tra auto e moto in via Stradiotti, 18enne al Pronto Soccorso

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto nella serata del 14 luglio in via Stradiotti a Piacenza. Viaggiava in sella ad una moto che – per cause in corso di accertamento – poco dopo le 21.30 si è scontrata con un’auto. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto sanitaria del 118. Il giovane è stato medicato sul posto e trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.