Sbanda con la moto sulla Statale 45, grave centauro

Incidente nella serata del 5 luglio lungo la Statale 45, in località Canova di Dolgo, dove una moto ha sbandato finendo la corsa fuori dalla carreggiata. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’autovettura, uscita di strada: la dinamica è al vaglio dei carabinieri di Rivergaro, per capire se via sia stato un impatto fra i due mezzi.

Ad avere la peggio il centauro di 51 anni che ha riportato una frattura al femore: sul posto i vigili del fuoco, l’auto infermieristica del 118 di Bobbio e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure. L’uomo in sella alla moto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza, le sue condizioni sono gravi.