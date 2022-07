Scontro tra due auto a Quarto, un ferito. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza, intorno alle 13 di venerdì 29 luglio, lungo la strada statale 45 della Val Trebbia, nel centro abitato di Quarto, sono entrati in collisione una Toyota e una Volkswagen. Sul posto i sanitari con un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Nure che hanno medicato i due rispettivi conducenti coinvolti nel sinistro e rimasti contusi, per poi accompagnarne uno al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.