Scontro tra due auto in via Cella, ragazza contusa

Un incidente si è verificato nel pomeriggio del 1 luglio in via Cella a Piacenza, all’altezza dell’incrocio con via Stradella. Due le vetture coinvolte, una delle quali è poi finita contro un albero: forse una mancata precedenza all’origine del sinistro, ma le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento. Una ragazza, rimasta contusa, è stata medicata sul posto dai sanitari inviati dal 118.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, mentre per il ripristino della sede stradale è intervenuto il personale di Sicurezza e Ambiente.