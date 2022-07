Scontro tra due auto in via Lanza, un ferito

Incidente tra due auto all’incrocio tra via Lusignani e via Lanza a Piacenza. Una mancata precedenza probabilmente all’origine del sinistro, avvenuto poco prima delle 18 di martedì 12 luglio. Ferito in modo lieve un 40enne che era al volante di una Ford Kia. L’uomo è stato soccorso sul posto dai sanitari intervenuti con un’ambulanza Croce Rossa di Piacenza. Illesa la conducente dell’altra auto. I rilievi sono affidati alla polizia locale.