Tragico incidente sulla strada provinciale Valnure nel tardo pomeriggio di giovedì 7 luglio. Si è verificato nel tratto che collega Pontedellolio a Bettola, all’altezza dell’abitato di Recesio, tra un autobus di linea di Seta che, senza passeggeri a bordo, si stava dirigendo verso Pontedellolio e un furgone che stava percorrendo la strada in direzione inversa, verso Bettola. I mezzi, a seguito del violento impatto, hanno finito le rispettive corse a diversi metri di distanza. Il giovane alla guida del furgone, un ragazzo di 19 anni, è rimasto incastrato nell’abitacolo, riportando gravi ferite: per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il prodigarsi dei soccorritori.

Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Farini assieme al personale infermieristico del 118 dell’alta Val Nure. La Centrale Operativa del 118 di Parma ha fatto decollare l’elisoccorso dell’Ospedale Maggiore della città ducale, che è atterrato nei pressi del teatro del sinistro. Per liberare il ferito dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco dalla Caserma del Comando Provinciale. Non si registrano persone ferite a bordo del pullman. I rilievi di legge sono affidati alla Polizia Stradale di via Castello, con gli agenti impegnati a ricostruire la sequenza di quanto avvenuto.

Foto 2 di 2



IN AGGIORNAMENTO