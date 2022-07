Scontro tra moto e auto a Vigolzone, ferito centauro

Scontro a Vigolzone tra una moto e una auto. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’unione Val Nure Val Chero si sono scontrate una Bmw e una moto Ducati in via Roma all’altezza di via Kennedy.

Ad avere la peggio il 46 enne motociclista che è caduto rovinosamente a terra ed è stato soccorso dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della pubblica assistenza di Ponte dell’Olio e dal personale infermieristico del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato condotto al pronto soccorso cittadino in codice giallo.