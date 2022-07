Sente rumori dal camion: nel rimorchio nascosti due migranti

Viaggiavano nascosti in un tir: due uomini – uno di nazionalità afgana, l’altro di nazionalità pakistana – sono stati scoperti in un’area di servizio lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza. E’ accaduto nel primo pomeriggio del 20 luglio.

E’ stato l’autotrasportatore alla guida del mezzo pesante, proveniente dalla Serbia, ad accorgersi, mentre transitava all’altezza di Piacenza, di alcuni rumori provenienti dal rimorchio del tir. Insospettito, si è quindi fermato all’autogrill di Stradella Nord (in provincia di Pavia) per controllare il carico: all’interno del tir sono stati trovati i due uomini, in evidente stato di disidratazione. Sul posto i soccorritori da Piacenza, con l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo e l’auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni, assieme alla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni.

Il personale sanitario ha sottoposto ad una visita medica i due uomini, che sono quindi stati presi in consegna dagli agenti della polizia stradale di Alessandria Ovest (che ha competenza sulla tratta) per procedere con gli accertamenti di legge.