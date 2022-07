Serie C, il 2 agosto la presentazione dei calendari

A circa un mese dal via della nuova stagione di Serie C è tempo di calendari, che saranno presentati il prossimo 2 agosto alla sede del Coni a Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta su RAI Sport dalle ore 12. “Al centro di questa giornata – annuncia la Lega Pro – ci saranno i protagonisti del nostro “Calcio che fa bene al Paese”, in particolare i giovani che giocano in Serie C coltivando i loro sogni con grinta, tenacia e impegno. Giovani di “talento”, come anche recita il pallone della prossima stagione”.

La stagione inizierà ufficialmente domenica 21 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia, una settimana dopo, il 28 agosto, il via al campionato; l’ultima giornata sarà disputata il 23 aprile 2023. I playoff avranno inizio il 30 aprile e termineranno con la classica doppia finale andata e ritorno il 4 e l’11 giugno 2023. E’ attesa anche la nuova composizioni dei Gironi, con Piacenza e Fiorenzuola che potrebbero passare nel girone B.