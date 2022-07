“Si realizza un sogno: la politica torna ad ascoltare la città e i giovani”

“Mi assumo con grande senso di responsanilità le deleghe che il sindaco ha scelto di affidarmi in quanto mi permettono di realizzare un piccolo sogno, che ho cercato di far emergere anche durante la campagna elettorale, ovvero che la politica torni ad ascoltare la città e in particolar modo i giovani”.

Francesco Brianzi, 26 anni, musicista, docente e operatore culturale, è il più giovane degli assessori della giunta Tarasconi. A lui sono state affidate le deleghe alle Politiche giovanili, università e ricerca, Next generation, Agenda 2030. “Le deleghe che oggi ho ricevuto si intersecano con tutte quelle degli altri assessori. Spero di poter portare avanti bene il mio compito, sono convinto che parlare di agenda venti-trenta e di next generation significhi non solo spendere delle competenze, ma soprattutto avere la forza di creare, una forza che ci dia la possibilità di far emergere idee e rivolgere lo sguardo al domani. E’ un augurio che estendo a tutta la giunta. Per far emergere idee serve parlare con le persone, sapendo ascoltare la città. Occorre saper ricostruire un dialogo, specialmente con i giovani, forse la fetta di cittadini che di più ha disertato le urne, forse per un minor interesse, ma che ritengo sia la parte di città sulla quale bisogna far più leva” – ha detto.