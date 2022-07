Sono gravi le condizioni di un settantenne che nel pomeriggio di sabato 9 luglio è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente mentre si trovava alla guida di un trattore. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo in una riva scoscesa, gettandosi di lato e riportando alcune fratture.

L’incidente è avvenuto in una zona impervia, nei pressi di Comini di Vernasca, e subito sono scattati i soccorsi con l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica di Morfasso e l’auto medica da Fiorenzuola. Presenti anche i vigili del fuoco da Fiorenzuola e del nucleo Saf da Piacenza, e il soccorso alpino, che hanno operato per facilitare i soccorsi: l’anziano ha riportato diversi traumi, per questo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasporto del ferito all’ospedale di Piacenza. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.