Siccità, Rancan (Lega) “Niente acqua dal Brugneto, le promesse del Pd stanno a zero”

“Tanto tuonò che alla fine piovve: lo stop ai metri cubi di acqua dalla diga del Brugneto verso Piacenza rappresenta un grande problema per l’agricoltura piacentina, e dimostra ancora una volta come le promesse del Pd stiano a zero, quanto a risultati concreti”. L’attacco arriva dal capogruppo piacentino della Lega Emilia-Romagna, Matteo Rancan, che punta il dito contro il governatore della Regione, Stefano Bonaccini, ricordando come “il Presidente, con la sua consueta enfasi da perenne campagna elettorale, sui giornali aveva già dato per raggiunto l’accordo con Regione Liguria. Peccato che anche questa volta alle parole non abbiano fatto seguito i fatti”.

“Sulla medesima lunghezza d’onda il neo sindaco Katia Tarasconi, che dopo aver dichiarato che “il tema siccità è una priorità assoluta per il nostro territorio, e per territorio intendo naturalmente tutto il territorio della provincia di Piacenza e non solo quello comunale” aveva promesso un incontro risolutivo “con l’assessore all’Ambiente emiliano Priolo e l’assessore all’Ambiente della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, per valutare le opzioni di rilascio straordinario d’acqua in Trebbia dalla diga del Brugneto che si trova, appunto, in Liguria e che serve i bacini di Piacenza e Parma” rincara il capogruppo.

Per Rancan, che ringrazia “Regione Liguria per la fattiva collaborazione di questi ultimi anni e il senatore leghista Francesco Bruzzone, da sempre sensibile alle esigenze del territorio piacentino”, “alcuni spiragli di apertura per il rilascio di acqua dal Brugneto rimangono” ma stigmatizza “la spettacolarizzazione del modus operandi degli amministratori Pd che, come dimostrano i fatti, rimane fine a se stessa, senza portare risposte risolutive”, conclude.