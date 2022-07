Sicurezza idraulica, l’assessore di Fiorenzuola Brauner “Tenere puliti i fossi”

“Il mantenimento di un impegno costante sull’attività di pulizia e manutenzione dei fossi e canali di propria competenza, con uno sguardo già proiettato alla prossima stagione autunnale, quando le cosiddette “bombe d’acqua”, i violenti nubifragi in cui la quantità d’acqua caduta all’ora supera i 100 millimetri, rischiano di causare gravi allagamenti e danni sul territorio”. È quanto richiede l’Assessore all’Agricoltura del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Franco Brauner, agli agricoltori ed operatori impiegati nelle campagne fiorenzuolane, nel corso di una stagione estiva caratterizzata da una gravissima situazione di siccità, di certo non mitigata dal temporale e dal violento maltempo che ha interessato anche il Comune di Fiorenzuola d’Arda lo scorso 4 luglio. Proprio il maltempo ha, invece, causato notevoli danni anche nelle campagne attorno al capoluogo comunale: “Si sono registrati danni ingenti a diversi capannoni ed aziende, interessate dal danneggiamento di tetti e strutture anche realizzate da poco tempo: la tragica scomparsa di Giorgio Minardi, cinquantaquattrenne agricoltore di Besenzone conosciuto anche a Fiorenzuola d’Arda e morto proprio il 4 luglio a causa del crollo del muro della stalla in cui stava lavorando, è inoltre una grave perdita per l’intera comunità agricola piacentina”, ha commentato Brauner.

Da settembre, in conclusione della stagione estiva, si prospetta come ogni anno l’aumento di un altro tipo di emergenza: dalla siccità alla maggior frequenza dei violenti acquazzoni noti come “bombe d’acqua”. “Fondamentale, per garantire la sicurezza idrica ed evitare eventuali esondazioni e condizioni di disagio, è l’attività di pulizia dei canali e fossi, da mantenere sin da ora in adeguate condizioni di efficienza idraulica al fine di evitare ogni condizione di pericolo”, è il monito espresso dall’Assessore del Comune di Fiorenzuola d’Arda.