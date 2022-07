Sindacalisti arrestati, proteste in tutta Italia. Sabato manifestazione nazionale a Piacenza

Mobilitazioni e proteste in tutta Italia per chiedere la liberazione dei sindacalisti di Si Cobas e Usb arrestati a Piacenza nell’ambito dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza, con l’accusa, tra le altre, di associazione a delinquere.

Nel piacentino – fanno sapere i Si Cobas – si è svolto nella prima mattinata un partecipato corteo nelle aree del polo logistico di Castel San Giovanni; proteste anche in altre città italiane, da Roma, a Milano, a Bologna. E nel pomeriggio di sabato, alle ore 14,30, è in programma a Piacenza una manifestazione nazionale con concentramento ai Giardini Margherita di fronte alla stazione ferroviaria.

“Si vuole negare – scrivono i sindacati di base in un comunicato congiunto – la legittimità del sindacalismo conflittuale e delle sue pratiche e si vuole dare una ulteriore spinta repressiva contro il diritto di sciopero in un settore strategico per le multinazionali e per il capitale”.