Nella splendida cornice del borgo di Bobbio ritorna l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival. Giunto alla venticinquesima edizione, il Festival riconferma la sua identità e anche per l’edizione 2022 sarà uno spazio di incontro con i protagonisti del grande Cinema e di confronto tra artisti, critici cinematografici, addetti ai lavori, studenti e appassionati della settima arte. Oltre al dibattito del pubblico con i registi dopo le proiezioni dei film serali, nelle giornate del Festival si terrà a Bobbio il “Seminario residenziale di critica cinematografica” curato da Anton Giulio Mancino insieme a Gianni Canova, Stefano Francia di Celle, Enrico Magrelli, Paolo Mereghetti e Alberto Pezzotta, un’occasione formativa unica per gli studenti che comporranno la giuria del Festival ma anche per il pubblico che potrà partecipare a incontri aperti e presentazioni di libri nel pomeriggio.

Nella mattinata di mercoledì 20 luglio, presso il Salone d’onore del Palazzo Rota Pisaroni, è stata presentata la 25a edizione del Bobbio Film Festival. Sono intervenuti Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Pasquali, sindaco della città di Bobbio, e Paola Pedrazzini, direttrice artistica di Bobbio Film Festival, Bottega XNL e Fondazione Fare Cinema.

“Sono entusiasta del progetto che la Fondazione di Piacenza e Vigevano costruendo insieme con Bottega XNL e Fondazione Fare Cinema – dichiara Magnelli – nei prossimi anni dovremo irrobustire questo collegamento e metterci al servizio del progetto che, seppur incarnato nella città di Bobbio, ha una valenza molto ampia. È in atto una partnership significativa tra Fondazione di Piacenza e Vigevano, Bobbio Film Festival e Fondazione Fare Cinema”.

“Speriamo quest’anno di ritornare alla normalità – dice Pasquali -, dopo l’assenza del 2020 e l’edizione limitata del 2021. Il collegamento fra la città di Bobbio e il capoluogo Piacenza dev’essere forte al fine di far crescere il Festival legato a Marco Bellocchio, a cui il consiglio comunale di Bobbio ha conferito la cittadinanza onoraria che presto gli verrà consegnata ufficialmente. È un riconoscimento al legame forte che Marco ha con tutti i bobbiesi”.

“La collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano – dichiara Pedrazzini – rappresenta uno step importantissimo per Fondazione Fare Cinema e fondamentale per l’apertura Bottega XNL. Il rapporto fra maestro e allievo che ha ispirato lo spirito di Bottega XNL è anche il fil rouge di quest’edizione del Bobbio Film Festival. Il format prevede la presentazione in due settimane (dal 30/07 al 10/08) di dodici film che sono stati realizzati nella passata stagione. A presentarli ogni sera sarà il regista stesso in un incontro autentico con gli ospiti, che saranno critici, addetti ai lavori, corsisti e pubblico. Avremo come ospiti grandi maestri della regia, come Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio, Roberto Andò, i fratelli Manetti, Gianni Amelio, Leonardo Di Costanzo (che sarà il prossimo maestro di Fare Cinema) e Giorgio Diritti (maestro del corso di alta specializzazione in regia cinematografica 2021), oltre a giovanissimi esordienti come Cosimo Gomez, Giulia Steigerwalt e Laura Samani. La giuria del festival sarà composta da corsisti del Seminario residenziale di critica cinematografica, che si terrà a Bobbio nelle giornate del festival. Quest’anno doneremo agli artisti una litografia originale realizzata su due disegni preparatori per il film Esterno Notte, realizzati e donati da Bellocchio”.

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15

Sabato 30 luglio

DIABOLIK

Regia di Manetti Bros (Marco e Antonio Manetti)

Ospiti della serata: Marco e Antonio Manetti, Miriam Leone, Luca Marinelli, Valerio Mastandrea, Mario Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio.

Domenica 31 luglio

IL BAMBINO NASCOSTO

Regia di Roberto Andò

Ospite della serata: Roberto Andò

Lunedì 1° agosto

ARIAFERMA

Regia di Leonardo Di Costanzo

Ospite della serata: Leonardo Di Costanzo

Martedì 2 agosto

SETTEMBRE

Regia di Giulia Steigerwalt

Ospiti della serata: Giulia Steigerwalt, Barbara Ronchi

Mercoledì 3 agosto

ENNIO

Regia di Giuseppe Tornatore

Ospiti della serata: Giuseppe Tornatore

Giovedì 4 agosto

IO E SPOTTY

Regia di Cosimo Gomez

Ospiti della serata: Cosimo Gomez, Filippo Scotti

Venerdì 5 agosto

PICCOLO CORPO

Regia di Laura Samani

Ospiti della serata: Laura Samani, Gianni Amelio

Sabato 6 agosto

ESTERNO NOTTE 1 (prima e seconda puntata)

Regia di Marco Bellocchio

Ospiti della serata: Marco Bellocchio, Pier Giorgio Bellocchio, Francesca Calvelli, Simone Gattoni

Domenica 7 agosto

È STATA LA MANO DI DIO

Regia di Paolo Sorrentino

Ospite della serata: Paolo Sorrentino

Lunedì 8 agosto

ESTERNO NOTTE 2 (terza e quarta puntata)

Regia di Marco Bellocchio

Ospiti della serata: Francesca Calvelli, Fabrizio Gifuni, Simone Gattoni, Daniela Marra, Gabriel Montesi, Fausto Russo Alesi

Martedì 9 agosto

ESTERNO NOTTE 3 (quinta e sesta puntata)

Regia di Marco Bellocchio

Ospiti della serata: Francesca Calvelli, Fabrizio Gifuni, Simone Gattoni, Daniela Marra, Gabriel Montesi, Fausto Russo Alesi

Mercoledì 10 agosto

IN FAMIGLIA (Fare Cinema)

Regia di Giorgio Dritti

VOLEVO NASCONDERMI

Regia di Giorgio Dritti

Ospiti della serata: Giorgio Dritti, Fabrizio Ferracane

INCONTRI – DIBATTITI DOPO I FILM

Ogni sera, dopo la proiezione, i registi e gli attori ospiti converseranno con il pubblico, in un dibattito moderato dal critico cinematografico Enrico Magrelli.

COMITATO DI DIREZIONE ARTISTICA

Il comitato di direzione artistica del Festival è composto da Marco Bellocchio, Pier Giorgio Bellocchio e Paola Pedrazzini.

GIURIA DEL FESTIVAL

La giuria del Festival è composta dagli studenti del Seminario residenziale di critica cinematografica curato da Anton Giulio Mancino (docenti ospiti: Gianni Canova, Stefano Francia di Celle, Enrico Magrelli, Paolo Mereghetti e Alberto Pezzotta).

LA LITOGRAFIA DELL’EDIZIONE 2022 DEL BOBBIO FILM FESTIVAL

Agli artisti ospiti sarà donata una litografia originale realizzata a tiratura limitata a partire da un disegno di Marco Bellocchio sul film “Esterno Notte”.

BIGLIETTERIA – I biglietti saranno in vendita da domani 21/07 a Bobbio presso lo IAT di piazza San Francesco tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; oppure online sul sito www.fondazionefarecinema.it; oppure, nelle sere del Festival, all’ingresso del chiostro di San Colombano a Bobbio tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.30.