Specialità gastronomiche: ecco i sughi più amati dagli italiani

Se la pasta è l’alimento simbolo della cucina italiana, i sughi sono l’elemento indispensabile per preparare i piatti tipici della tradizione gastronomica del nostro Paese. Un sugo è in grado di trasformare un piatto e fornirgli la sua identità, valorizzando la qualità degli ingredienti e le peculiarità agroalimentari del territorio.

Come riportato da Repubblica, nel 2021 sono aumentati del 10% gli acquisti di sughi pronti in Italia rispetto al 2020, prodotti molto apprezzati soprattutto al Centro e Nord Italia in regioni come Lombardia e Veneto. D’altronde, sul web non manca un’offerta sempre più attenta a questo tipo di prodotti, con operatori che consentono di comprare direttamente dai piccoli produttori in modo semplice, veloce e conveniente.

Per esempio, al giorno d’oggi è possibile acquistare sughi online sul sito di OlivYou, una piattaforma dedicata alle specialità gastronomiche italiane e ai migliori prodotti del settore di qualità garantita.

Nel dettaglio, presso lo store online Olivyou.com è possibile trovare un’ampia scelta di sughi di carne, verdura e pesce, con prodotti che rispecchiano le varietà regionali.

I sughi più apprezzati in Italia: dai grandi classici alle novità

Il protagonista assoluto nell’ambito dei sughi e dei condimenti è il pesto con basilico genovese Dop, particolarmente gettonato nella versione senza aglio. Si tratta di una versione più versatile e leggera rispetto al classico pesto alla genovese, un prodotto tradizionale che rimane sempre molto amato in tutto il Paese, da Nord a Sud, con il quale preparare ricette tradizionali oppure piatti più moderni e classici rivisitati.

Un altro dei sughi più apprezzati dagli italiani è il ragù alla bolognese, un sugo di carne molto saporito considerato il comfort food per eccellenza della tradizione culinaria italiana. Ovviamente ne esistono molteplici varianti, tuttavia quello autentico deve rispecchiare la ricetta originale depositata alla Camera di Commercio nel 1982 dall’Accademia Italiana della cucina.

Un sugo sempre molto richiesto è il classico sugo al pomodoro, una base perfetta per realizzare tantissime ricette a base di pasta o carne, da utilizzare da solo o con un filo di olio extravergine e un po’ di parmigiano a concludere il condimento. Naturalmente esistono numerose varianti, come il sugo al pomodoro con basilico, il sugo all’arrabbiata e il sugo alle olive, preparati più saporiti e aromatici per chi predilige un gusto più deciso.

Per gli amanti del pesce un prodotto molto ricercato è il sugo al tonno e capperi, caratterizzato da una consistenza vellutata e carnosa allo stesso tempo, spesso proposto con aromi naturali di prezzemolo e capperi. Per vegani e vegetariani c’è invece il sugo di verdure, ideale per realizzare piatti senza carne e pesce ma rendendoli comunque gustosi e saporiti, un sugo che in genere presenta una consistenza cremosa e si presta bene a numerose ricette.

Come abbinare bene i sughi con la pasta giusta

Se i sughi sono il condimento per eccellenza della pasta, bisogna abbinare in modo ottimale questi due prodotti per esaltarne le caratteristiche organolettiche e il sapore. Alcuni accostamenti sono quelli classici della tradizione, altri invece lasciano spazio a una certa flessibilità e creatività. Ad ogni modo, è importante tenere conto di alcune indicazioni utili per capire come associare sughi e formati di pasta.

I fusilli sono perfetti con un sugo al ragù di carne corposo, come per esempio il sugo ligure Anfosso, realizzato con carni bovine italiane, pomodoro italiano, vino rosso Piemonte Barbera e l’immancabile olio extravergine d’oliva. I rigatoni, invece, si adattano bene anche ai sughi di verdure, come il preparato di Quattrociocchi con zucchine, melanzane, peperoni e carote condito con olio extravergine italiano di qualità.

Chi desidera preparare una pasta con sugo al pomodoro classica può optare per le mezze penne rigate, un formato indicato anche per un sugo al basilico più delicato o un sugo ai pomodori secchi.

Con un sugo di pesce, invece, è possibile utilizzare le mezze maniche o i paccheri, mentre con un sugo alla puttanesca i formati di pasta che si possono usare sono spaghetti, penne o linguine, basta condire il piatto alla fine con un po’ di olio extravergine d’oliva di qualità.