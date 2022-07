Sportelli InformaSociale, gli orari di apertura nei mesi estivi

Il settore Servizi sociali del Comune di Piacenza rende noto che la sede di via Taverna 39 dell’Informasociale, da sabato 16 luglio a mercoledì 31 agosto, resterà chiusa il sabato, mantenendo invece invariato il consueto orario nei restanti giorni della settimana: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Non sono previste variazioni dei giorni e degli orari di apertura per lo sportello di via XXIV maggio 28. Entrambi gli sportelli resteranno chiusi lunedì 15 agosto.

Si ricorda che nei giorni di apertura l’accesso è possibile esclusivamente su appuntamento, scrivendo a informasociale@comune.piacenza.it o telefonando allo 0523-492731 per la sede di via Taverna 39, mentre per quella di via XXIV Maggio 28 i recapiti sono: informahandicap@comune.piacenza.it o 0523-492022.