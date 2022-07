Stragliati (Lega) “Grazie alla Lega arrivano in regione 9 milioni per assistenza bambini sordi”

DISABILITA’, STRAGLIATI (LEGA): “GRAZIE ALLA LEGA ARRIVANO IN EMILIA-ROMAGNA OLTRE 9 MILIONI PER L’ASSISTENZA AI BAMBINI SORDI” – “Grazie all’impegno del Ministro per le Disabilità, la leghista Erika Stefani, è arrivato il via libera al decreto che stanzia, per l’anno 2022, fondi per le assunzioni degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per scuole di ogni ordine e grado. Complessivamente il Fondo istituito dalla Legge di Bilancio destina 100 milioni alle Regioni, alle Province e alle Città metropolitane, che si aggiungono ai 100 milioni già destinati ai Comuni per un totale di 200 milioni. Alla Regione Emilia-Romagna arriveranno oltre 9 milioni”. Lo annuncia la piacentina Valentina Stragliati, consigliere regionale della Lega, che è anche la responsabile del Dipartimento Disabilità della Lega-Emilia.

“Grazie al Ministro per le Disabilità Erika Stefani sono state messe a disposizione ingenti risorse per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione per i bambini sordi. Questi fondi sono davvero fondamentali per supportare i minori durante la frequenza scolastica. Sia le famiglie che le Associazioni, in particolare l’Ens (Ente nazionale sordi), da sempre evidenziano carenza nel monte ore del personale. Il riparto dei fondi prevede che all’Emilia-Romagna saranno destinati oltre 9 milioni: bene, ora la Regione li spenda subito e adeguatamente al fine di dare risposte concrete subito dal prossimo anno scolastico” – conclude Stragliati.