Dopo due anni di sospensione, nel salotto della Val Trebbia è tornata la Cena in Rosa a favore dell’Amop organizzata dai commercianti, dagli esercenti, dalle associazioni rivergaresi e dal Comune di Rivergaro. In tanti hanno partecipato alla serata in Piazza Paolo, con l’intrattenimento musicale di Alessandra e Paola delle “Curve pericolose”.

“La quarta edizione della cena rosa a favore di Amop Piacenza è stata un successo! – scrive in un post social il Comune di Rivergaro – vedere che attorno a questa iniziativa collaborano tante associazioni, commercianti e volontari del territorio con il grande obiettivo della solidarietà ci riempie di orgoglio. Vogliamo ringraziare uno a uno tutti quelli che hanno partecipato”. Il ricavato sarà devoluto ad Amop per la ricerca oncologica nel nostro territorio.