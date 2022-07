Tutto esaurito per un’affascinante camminata lungo un tratto del Sentiero del Tidone. É andato in scena nel tardo pomeriggio di sabato 2 luglio un nuovo appuntamento della rassegna “Sentiero d’autore”, inserito nel circuito “Val Tidone Lentamente”. Stavolta l’evento non era solo una presentazione di un libro come di consuetudine della rassegna letteraria, ma un vero e proprio momento di condivisione: in questo caso la scoperta dello splendido sentiero che nella sua totalità porta dal Po al Penice.

Foto 2 di 2



foto di Greta Cavallari

Foto 3 di 3





Oltre 90 iscritti hanno partecipato a questa camminata di 9 km totali, partita in orario serale dalla Piazza del Mercato a Pianello e che ha portato prima al ritrovo di Case Gazzoli per la cena, e poi di nuovo di ritorno nel paese della val Tidone, ma stavolta sotto le stelle. Un percorso adatto a tutti per far godere ai partecipanti di ogni età questo splendido sentiero che vede nella sua zona centrale, quella battuta da questo evento, alcuni dei suoi luoghi più belli.

L’evento come detto sopra si è inserito all’interno della rassegna “Sentiero d’autore” e nel circuito “Val Tidone Lentamente”, è stato creato e promosso dall’associazione ‘Sentiero del Tidone APS’ e si è strutturato su più turni, in modo da rendere il tutto più gestibile dato l’alto numero di partecipanti.