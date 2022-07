Sul palco immaginario di Stefano Massini arrivano i fantasmi del mondo antico

“In un mondo ossessionato dalla passiflora e dagli psicofarmaci per dormire, il rischio che vedo, paradossalmente, e che noi ci si abitui a dormire. Dormiamo già troppo, a mio parere. Il pericolo è l’anestetizzazione”.

E così Stefano Massini, reduce dal prestigioso premio internazionale Tony Awards, offre al pubblico qualche spunto per stare svegli, nell’incantevole area archeologica dell’antica Veleia e con l’accompagnamento della magica arpa di Stefano Corsi. Sul palco immaginario del visionario scrittore e attore fiorentino, per il terzo appuntamento della rassegna Veleia Teatro, si sono alternati sei personaggi, noti e meno noti, dell’antica Roma. Più che interviste si è trattato di dialoghi immaginari, arricchiti da paragoni con personaggi storici più recenti e situazioni meno classiche e più comuni, quali il campionato di calcio e il mondo dell’informazione nazionale e internazionale.

Primo a salire sul palco è Seneca, filosofo e massimo esponente dello stoicismo nell’antica Roma, a cui Massini rimprovera di aver contribuito a etichettare la rabbia come sentimento negativo e come situazione da evitare e di cui vergognarsi. Al contrario, la rabbia può essere benefica e motore di cambiamento importante per un mondo che, diversamente, rischierebbe l’impotenza. Fu un moto incontenibile di rabbia del padre per la morte di una giovane cantante blues, non presa in cura dagli ospedali “per bianchi” della Georgia, a far scattare la molla per la battaglia per i diritti civili nel piccolo Martin Luther King. E furono moti di rabbia a determinare il futuro del Mahatma Gandhi e il singolare destino del soldato che riuscì a scampare sia i lager nazisti che i gulag sovietici.

Sulpicia, autrice di splendide liriche tramandate a noi solamente grazie a Tibullo, a cui furono attribuite per errore e per l’incapacità di ammettere che una donna fosse capace di tanta creatività e bellezza (nonostante l’esempio di Saffo), è l’esempio della donna di valore che si ostina a vivere in un modo diverso da quello previsto all’epoca per il genere femminile. Storia parallela, e suggestiva, che Massini racconta al pubblico è quella di Nina Giustiniani, amica e probabile amante del giovane Cavour, e convinta repubblicana, che destò particolare scandalo per essersi recata a teatro vestita di rosso sgargiante, in disprezzo dei giorni di lutto susseguenti alla morte di Carlo Felice, e che finirà i suoi giorni in un manicomio.

Marco Aurelio, passato alla storia come l’imperatore filosofo, ribadisce al pubblico di non avere mai avuto il desiderio di potere e di autorità, e di avere sempre preferito la strada dello studio, della filosofia e della contemplazione. “Ma io come sono finito qui?” è la sua domanda, che l’attore toscano fa sua, invitando il pubblico a fare altrettanto,e avviando una riflessione sull’incomprensione che sfocia in un momento divertente, con l’elenco dei santi cristiani divenuti nel tempo patroni di categorie e professioni in un modo discutibile e per certi versi paradossale (San Lorenzo, finito sulla graticola, è patrono – tra gli altri – delle rosticcerie).

Sempre dall’antica Roma è invitato sul palco il drammaturgo Gneo Nevio, il più grande del suo tempo ma oscurato come fama dall’arrivo di Virgilio. Esempio di autore considerato di serie B, Nevio pagò la sua pretesa di libertà espressiva e artistica con la vita, dopo aver preso di mira nelle sue opere l’influente famiglia dei Metelli. Scrivere commedie divertenti e graffianti era il suo lavoro, quello per cui era pagato, ma la libertà di espressione finisce dove inizia l’arroganza dei potenti, ieri come oggi. Ecco allora il racconto del tentativo di censura operato dal magnate dell’editoria William Randolph Hearst nei confronti di Citizen Kane di Orson Welles, con una valigetta piena di 800mila dollari offerta per bruciare tutte le bobine esistenti.

Il Satyricon di Petronio Arbitro e la sua famosa cena di Trimalcione offrono a Massini l’occasione di una riflessione sul silenzio, sul suo valore e la sua contrapposizione al rumore e al suono forzati, che scandiscono la nostra vita anche laddove, a ben pensarci, non ci sarebbe alcun bisogno. E’ l’arpa di Stefano Corsi, apprezzato accompagnatore del narratore, a scandire con piccoli ritocchi i periodi di silenzio imposti al pubblico, in una cornice di antiche colonne e di stelle.

E sono le stelle a chiudere l’apprezzatissimo monologo, con la recitazione di una poesia di Giacomo Casanova. Invecchiato precocemente e diventato inesorabilmente brutto a causa delle malattie veneree e dalla vita sregolata, improvvisamente “disoccupato”, l’avventuriero veneziano si rifugia in un castello di Boemia dove prende servizio come bibliotecario, dedicando gli ultimi anni della sua vita alla meditazione e alla scrittura, regalando opere notevoli.