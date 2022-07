Superlega volley, ai play off in palio anche il terzo posto Champions. Si parte il 2 ottobre

SuperLega Credem Banca: la stagione 2022/23 lancia una nuova formula. La SuperLega Credem Banca 2022-2023 scalda già i motori per la prossima stagione, attesa al via nel weekend del 2 ottobre.

Mentre i 12 club partecipanti stanno completando i propri organici, è stata ideata e approvata una nuova formula che vede profondamente variata la fase più calda della stagione, quella che dal termine della Regular Season porta alla assegnazione dello Scudetto e dei posti per le Coppe Europee. “Accarezzavamo da tempo l’idea di variare il finale di stagione – spiega il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi. – Abbiamo spesso proposto alternative, introducendo qualche anno fa il Play Off 5° posto, proposto anche con formule diverse, a tabellone o a girone. Dallo scorso anno valorizziamo ancora di più la Regular Season con premi ai Club a seconda del piazzamento. Abbiamo quindi condiviso con le società l’idea di creare una ulteriore e appassionante fase Play Off, contemporanea alle Finali Scudetto, che garantisca il terzo slot in Champions League con l’assegnazione del 3° posto. Abbiamo programmato fino a cinque partite, da giocarsi alla vigilia di ogni match di Finale, che vedranno sfidarsi le perdenti delle Semifinali: la vincente, conquistando il terzo posto in classifica generale, entrerà in Champions League nella stagione successiva. La perdente, quarta, staccherà il biglietto per la CEV Cup. Il Play Off 5° Posto continuerà a garantire la Challenge Cup. Credo che le settimane da metà marzo a metà maggio, già di per sé spettacolari, saranno ancora più applaudite dai tifosi: a parte la squadra retrocessa in Serie A2 come ultima della Regular Season, gli appassionati vedranno tutte le formazioni impegnate per la doppia corsa allo Scudetto e a tutti i 5 posti in Europa”.

Le date chiave della stagione SuperLega Credem Banca

(Fase: Date. Formula. Partecipanti)

Inizio Regular Season: 2 ottobre 2022. Andata e ritorno, 22 giornate. Partecipano le 12 iscritte alla SuperLega Credem Banca

Termine Regular Season: 12 marzo 2023 (l’ultima classificata retrocede in Serie A2 Credem Banca)

Quarti Play Off: dal 19 marzo al 10 aprile 2023. 3 gare su 5. Partecipano le quadre dal 1° all’8° posto

Preliminari Play Off 5° Posto: dal 19 marzo al 12 aprile 2023. Girone andata e ritorno (6 giornate). Partecipano le squadre dal 9° all’11° posto

Semifinali Play Off: dal 13 al 25 aprile 2023. 3 gare su 5. Partecipano le vincenti i Quarti

Play Off 5° Posto: dal 16 aprile al 13 maggio 2023. 5 giornate sola andata con riposo, Semifinali e Finale in gara secca. Partecipano le quattro squadre perdenti i Quarti e la vincente Preliminari Play Off 5° Posto (la vincente della Finale accede alla Challenge Cup 2023/2024)

Finali 3° Posto: dal 29 aprile al 13 maggio 2023. 3 gare su 5. Partecipano le perdenti le Semifinali (la vincente accede alla Champions League 2023/2024, la perdente alla CEV Cup 2023/2024)

Finali Play Off: dal 30 aprile al 14 maggio 2023. 3 gare su 5. Partecipano le vincenti le Semifinali (la vincente si aggiudica lo Scudetto 2023, entrambe accedono alla Champions League 2023/2024)

Gli Eventi Del Monte®

Del Monte® Supercoppa: 31 ottobre – 1 novembre 2022. Final Four. Partecipano Sir Safety Susa Perugia, Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Modena Volley

Del Monte® Coppa Italia: 28 e 29 dicembre 2022 (Quarti), 25 e 26 febbraio 2023. Final Four. Partecipano ai Quarti le migliori 8 dell’andata, partecipano alla Final Four le vincenti i Quarti