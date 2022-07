Tamponamento tra tre auto al km 60 dell’A1 in direzione Bologna, nei pressi di Piacenza, nella mattinata del 16 luglio, sul posto un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del 118.

Si viaggia su due corsie, traffico incolonnato, con inizio rallentamenti già dal km 54 al ponte autostradale sul Po. Per aggiornamenti il sito di Autostrade.it. Insieme ai soccorsi sanitari, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la Polstrada di Guardamiglio.