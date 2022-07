Tarasconi “Area dell’ospedale sarà rivista, l’astensione si combatte con risposte concrete”

Primo consiglio comunale, primo dibattito politico e prima replica del sindaco Katia Tarasconi in aula a Palazzo Mercanti. A conclusione della discussione sulla nuova giunta assai ricca di interventi, la prima cittadina ha tenuto a puntualizzare alcuni concetti che definiscono anche uno stile di governo della città.

“Non abbiamo ancora tutte le risposte, dovremo lavorare, ma ce la metterò tutta per rispondere ai bisogni dei piacentini”. “Ho ascoltato tutti gli interventi dei colleghi, – ha esordito – ci sarà il tempo per rispondere alle questioni poste durante il dibattito, anche perchè non è questa la sede per spiegare dove sarà la collocazione del nuovo ospedale, mi pare che la nostra proposta sia stata chiara e scelta dai cittadini, diversa da quella della precedente amministrazione”. E replicando all’appello dell’ex sindaco Patrizia Barbieri sull’esigenza “non distruggere il loro operato” – ha detto: “Non ho mai detto di voler smantellare quanto fatto dalla precedente amministrazione, anzi ho sempre detto l’opposto: se c’è qualcosa che è stato fatto bene avremo cura di conservare e proseguire. In tema di astensionismo, devo far notare che, ahimè, anche alla precedente tornata elettorale, il sindaco era stato eletto con una partecipazione simile a quest’ultimo voto. Non è una giustificazione”.

E una considerazione sulla sua esperienza personale in Regione: “Ogni volta che sono intervenuta in assemblea regionale l’ho sempre fatto attenendomi ai temi degli ordini del giorno. Credo che rispetto all’astensionismo dovremmo tutti prendere atto che all’inizio di seduta la sala era piena e ora sono rimasti in pochi, ho visto smarrimento nei nuovi. E’ normale che ci sia una liturgia, ma i cittadini ci chiedono i fatti, di fare cose concrete. Ringrazio chi ci ha dato fiducia e sono certa che dal nostro esecutivo ci saranno risposte concrete. Sono convinta che ci siano differenze tra destra e sinistra, ma quando si amministra una città lo si fa per il bene di tutti i cittadini, le nostre scelte saranno dettate sempre dalle esigenze della maggioranza dei cittadini. Siamo stati eletti perchè vogliamo lasciare la città migliore da come l’abbiamo trovata, farò del mio meglio e ce la metterò tutta per dare risposte ai bisogni dei cittadini, chiedo a tutti di darci una chance. Oggi non siamo in grado di dare tutte le risposte, ci vorrà il lavoro da parte di tutti gli assessori, pancia a terra, disponibili h24 per i nostri cittadini”.