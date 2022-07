Tarasconi negativa, riprende il lavoro in Comune (e per chiudere la giunta)

E’ tornata al lavoro a Palazzo Mercanti, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi: ha infatti dato esito negativo l’ultimo tampone eseguito dopo aver contratto il covid una settimana fa. In questi giorni Tarasconi ha continuato a lavorare da casa, ma non ha potuto presenziare alla festa patronale di S. Antonino. In municipio ha incontrato il comandante della polizia municipale Mirko Mussi e ha trascorso la giornata tra i dossier più urgenti lasciati in eredità dalla passata amministrazione e quello relativo alla composizione della giunta comunale.

Nonostante la malattia, non si sono mai interrotte le trattative per la costruzione del nuovo esecutivo e pare che il sindaco voglia imprimere un’accelerazione, cercando di far combaciare tutte le tessere del mosaico. E’ una questione di equilibri politici con le forze della coalizione che l’hanno sostenuta, anche se l’ex consigliera regionale del Pd non ha mai fatto mistero di voler scegliere con una buona dose di autonomia i propri collaboratori. E di voler dare un segnale complessivo di discontinuità rispetto al personale politico di centrosinistra sulla piazza.

Molto probabile che l’assetto della giunta rispetti lo schema – 3,3,1,1,1 – con tre assessori per ciascuno al Partito Democratico e alla Lista civica, uno per ciascuno per Piacenza Oltre e Piacenza Coraggiosa, mentre uno sarebbe direttamente scelto dal sindaco. In quota Pd sarebbero abbastanza certi i nomi di Christian Fiazza e Paola Gazzolo, rispettivamente secondo e terza per preferenze nella lista dem. La prima classificata, la parlamentare Paola De Micheli, ha sempre dichiarato di non ambire a posti nell’esecutivo, ma la sua area di riferimento ha espresso il nome di Marco Bergonzi quale candidato unico. Designazione che invece troverebbe una certa resistenza da parte del sindaco.

Sul versante lista civica, formazione legata direttamente al sindaco, fra i papabili ci sono i primi classificati degli eletti, Francesco Brianzi e Claudia Gnocchi, e poi Mario Dadati e Alberto Malvicini, ma potrebbero esserci novità. Per quanto riguarda le altre due liste minori, possibile l’innesto di Samuele Raggi in quota “Piacenza Oltre”, mentre la partita di “Piacenza Coraggiosa” sarebbe ancora aperta con Serena Groppelli proposta dalla lista.

Distinta, ma non disconnessa dalla vicenda giunta, la designazione del presidente del consiglio comunale che dovrebbe spettare al Pd (si parla di Perrucci o Albasi), e che sarà eletto alla prima convocazione della nuova assemblea, molto probabilmente lunedì 18 luglio. In casa dem la situazione in seno al neo gruppo consigliare appare ingarbugliata, dopo la riunione degli eletti di mercoledì sera, che non ha trovato un accordo sul capogruppo: il segretario Carlo Berra ha avanzato la candidatura di Sergio Ferri, mentre un altro gruppo di consiglieri ha proposto Stefano Perrucci. La riunione è stata riaggiornata per capire come uscire dallo stallo.