Tarasconi “Una squadra a tempo pieno, giusto equilibrio tra gioventù ed esperienza”

“Oggi alle 14 presenterò la giunta e, come promesso ai cittadini, sarà una squadra di persone che si dedicheranno con spirito di servizio ai cittadini a tempo pieno. Sono stata assessore per 7 anni e so bene come opera la squadra di governo di un sindaco, ho visto cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. Sono state settimane emotivamente difficili, lo confesso, perché dopo una campagna elettorale vissuta in modo così intenso, in un clima positivo e propositivo, circondata da persone che si sono impegnate tanto per ottenere questo risultato, avrei voluto coinvolgere e premiare tutti”. Con un post su Facebook, il sindaco Katia Tarasconi anticipa la presentazione della nuova giunta comunale di Piacenza in programma alle 14 nella Sala dei Teatini.

“Avrei voluto gratificare tutti quelli che hanno raccolto tante preferenze, – afferma – perché rappresentano un legame diretto con le persone e possono aiutare il sindaco a dialogare con i cittadini. Avrei voluto gratificare tutti gli esponenti politici anche per sottolineare che fare politica è una cosa bella: la politica è in tutte le decisioni collettive che prendiamo, in famiglia, al lavoro, in classe, in parrocchia e un buon politico è capace di ragionare pensando alla collettività e progettando il futuro. Avrei voluto gratificare chi nella vita ha dimostrato di saper fare, di essere in grado di costruire, superare ostacoli, ottenere risultati, di saper motivare i propri dipendenti, perché c’è bisogno di esperienza, di conoscenza e di sano giudizio. Gli assessori sono solo 9 e nel comporre questa Giunta ho quindi cercato di trovare il giusto equilibrio tra gioventù ed esperienza, tra idealismo e competenza, tra curriculum e relazioni”.

“Ho scelto un gruppo di donne e uomini che fossero disposti a lavorare duramente, – sottolinea – perché abbiamo preso con i nostri cittadini una serie di impegni che intendo rispettare. Proprio per questa ragione ho ascoltato i consigli di tutti, ma poi ho preso le mie decisioni in modo autonomo, correndo qualche rischio, ma con la certezza di poterci mettere la faccia”. “Alle 14 (nella Sala dei Teatini, in via Scalabrini) vi aspetto per farvi conoscere la mia squadra: un gruppo di persone di cui certamente vado fiera”.