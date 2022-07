Non si allenta di molto la morsa del caldo nei prossimi giorni. Nonostante le copiose piogge dei giorni scorsi, nelle ore centrali le temperature supereranno i 30° in pianura e in collina. Temporali sulle montagne piacentine. Nella giornata di mercoledì 6 luglio le massime scenderanno di qualche grado. In pianura e collina la minima sarà di 22°, la massima invece toccherà i 31°, con leggeri fenomeni piovosi al mattino. Sempre al mattino, sui rilievi sono previsti temporali, con una minima di 17° e una massima di 27°. Già in tarda mattinata tendenza a schiarite, con cielo sereno o poco nuvoloso.

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla (LEGGI) per temporali anche per la provincia di Piacenza: mercoledì 6 luglio sono previste, nelle prime ore della giornata, condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati; i fenomeni saranno più probabili sulle pianure centro-occidentali della regione.

Giovedì 7 luglio leggere precipitazioni interesseranno solamente le zone montuose della provincia nel corso del pomeriggio. La minima in montagna sarà di 17°, la massima 25°. Cielo sereno nelle zone pianeggianti e collinari, con una minima di 22° e una massima in leggero aumento, che si attesterà sui 33°.