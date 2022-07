Non si arresta l’ondata di caldo estremo che da ormai diverso tempo sta interessando la provincia di Piacenza. Per tutta la settimana il cielo sarà tendenzialmente sereno, con temperature massime che sfioreranno quota 40°. La Protezione Civile Emilia-Romagna ha diramato, per la giornata di giovedì 21 luglio, un’allerta meteo “gialla” per temperature elevate per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

ALLERTA GIALLA – Nella giornata di giovedì 21 luglio – recita la nota della Protezione Civile – è previsto un ulteriore aumento delle temperature con valori massimi diffusamente attorno a 36/37 gradi su zone di bassa collina e pianura. Sulla pianura e fascia pedecollinare emiliana le temperature raggiungeranno valori superiori a 38 gradi.

Secondo le previsioni Arpae, giovedì 21 luglio a Piacenza e nelle zone pianeggianti della provincia la minima sarà di 23°, mentre la massima toccherà i 37°. Sui rilievi oscilleranno fra i 21° e i 33°. Il cielo sarà sereno al mattino, con qualche nube al pomeriggio. Venerdì 22 luglio in pianura si toccheranno i 38°, con una minima di 23°. Sui rilievi la situazione sarà identica a quella di giovedì, con la colonnina di mercurio che scenderà fino ai 21° nelle ore notturne e si impennerà fino a raggiungere i 33° nelle ore più calde del pomeriggio.

Le temperature di questo mese risultano decisamente più alte – in base alle statistiche di Arpae – rispetto ai valori medi climatologici 1991-2010. Nel ventennio in questione, infatti, in pianura la temperatura minima media era di 18°, la massima 31°. Sui rilievi i valori medi erano compresi fra 15 e 25 gradi centigradi. La settimana in corso, dunque, presenta temperature fra i 5° e i 7° in più rispetto alla media del periodo 1991-2010.