Inizio di settimana con tempo variabile nel piacentino, ma il caldo torrido non mollerà la presa.

Lunedì 4 luglio nella nostra provincia il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, nuvolosità in aumento a partire dal tardo pomeriggio e in serata in pianura saranno possibili isolati rovesci temporaleschi. Ancora instabilità nelle prime ore di martedì 5 luglio, la situazione migliorerà nel corso della giornata. In pianura le temperature massime rimarranno stabilmente sopra i 30 gradi, con punte di 35-36 gradi nella giornata di lunedì.

Nei giorni successivi – le previsioni regionali di Arpae – l’indebolimento dell’anticiclone di matrice sub-tropicale, con un flusso di correnti meno calde, porterà a temperature più in linea con le medie stagionali. Giovedì 7 appare probabile una breve fase di tempo instabile con piogge e temporali possibili su tutto il territorio regionale, cui seguirà un miglioramento nelle giornate successive.