Temporali e black out nella notte, “fiume” di fango e danni in Valtidone

Un’altra ondata di temporali rapida e violenta ha investito nella notte tra martedì e mercoledì 27 luglio la provincia di Piacenza, in particolare nei settori occidentali. Il fango e l’acqua impetuosa hanno invaso la sede stradale della provinciale all’altezza di Pianello Val Tidone e di Trevozzo (Alta Val Tidone), causando disagi e allagamenti, come si vede nelle foto. Residenti e operatori sono al lavoro dalla mattinata per ripulire strada e marciapiedi, rallentamenti del traffico si registrano lungo la direttrice stradale. Una cascata di fango ha travolto anche la strada di Lorenzasco che collega Pianello la direttrice per Agazzano sulla sponda destra del Tidone.

A partire dalla mezzanotte il solito vento forte ha preceduto l’arrivo dei lampi e dei tuoni a partire dalla media e alta Val Tidone, per estendersi anche al resto della collina e pianura e anche in città. Anche la pioggia è cominciata a cadere in maniera massiccia fino all’incirca alle tre della notte.

Flagellati dal vento alberi e soprattutto pali luce e della linee telefoniche, per questo i vigili del fuoco hanno risposto a numerose richieste di intervento, in particolare nella zona di Pianello e Borgonovo Val Tidone. Segnalati diversi black out della corrente elettrica, non solo in provincia ma anche a Piacenza nella notte.

Danni causati dal vento nell’area di Sala Mandelli (comune di Alta Val Tidone) dove si registra ancora l’interruzione della corrente elettrica, inoltre alcune piante crollate hanno bloccato le strade di collegamento con Vicomarino e Pianello isolando per alcune ore la frazione.

IN AGGIORNAMENTO