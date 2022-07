Temporali in arrivo, ma le temperature restano sopra i 30 gradi

Temporali in arrivo su tutta l’Emilia-Romagna. La Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo gialla per la giornata di martedì 26 luglio. “Correnti occidentali relativamente più fresche ed instabili – recita l’avviso – favoriranno lo sviluppo di temporali anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali nelle prime ore della giornata ed in seguito possibili su tutta la regione”.

Le precipitazioni – secondo le previsioni di Arpae – cominceranno a cadere su tutto il territorio della provincia di Piacenza nel pomeriggio di lunedì e proseguiranno fino alla mattina di mercoledì 27 luglio. Le temperature saranno in leggero calo, mantenendosi comunque al di sopra dei 30 gradi.

TEMPERATURE – Nonostante le abbondanti piogge previste, martedì 26 luglio a Piacenza e nella “bassa” si raggiungeranno i 34°, mentre la minima notturna sarà di 25°. Temperature decisamente più miti in altura, con la colonnina di mercurio che non andrà al di sopra dei 24° e scenderà fino a 19°. Situazione pressoché analoga quella prevista per la giornata di mercoledì 27, con la minima in pianura di 23° e la massima sui 33°. Tra i 18° e 24° sulle montagne. Nel pomeriggio di mercoledì si arresteranno le piogge, col cielo che resterà nuvoloso.

TENDENZE ARPAE PER IL RESTO DELLA SETTIMANA – Giovedì 28 e venerdì 29 un flusso di correnti occidentali favorirà condizioni di leggera instabilità in un contesto comunque prevalentemente soleggiato. Non si escludono quindi brevi rovesci giovedì lungo i rilievi e venerdì occasionalmente anche sulle pianure, specie quelle più settentrionali. Sabato una più accentuata flessione del campo barico dovrebbe favorire fenomeni un po’ più diffusi, specie sul settore orientale, con ritorno a tempo più stabile nel corso della domenica. Le temperature potranno ancora raggiungere i 34/35 gradi ad inizio periodo e tenderanno a calare di qualche grado tra sabato e domenica.