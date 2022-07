Territorio, Tagliaferri (FdI) “Più risorse per i vigili del fuoco”

“L’obiettivo è invertire la tendenza degli ultimi, caratterizzata da organici insufficienti. Aumentare i finanziamenti a sostegno dei vigili del fuoco”. A chiederlo, in una risoluzione, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ricorda come “sono anni che i comandi provinciali della nostra regione ripetutamente lamentano la carenza di organico e l’invecchiamento dei mezzi di soccorso. L’antropizzazione e il cambiamento climatico, con i lori repentini effetti di sconvolgimento degli equilibri naturali sia in ambito urbano sia extraurbano, impongono di alzare il livello di guardia e di permettere la massima efficienza possibile proprio al corpo dei Vigili del Fuoco, sempre in prima linea su ogni possibile scenario di soccorso”.

Da qui la risoluzione per impegnare la giunta “a promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni un nuovo impegno finanziario all’altezza delle funzioni che svolge il Corpo dei Vigili del Fuoco e a garantire un congruo contributo finanziario all’organizzazione regionale di Protezione Civile e dei Gruppi di Volontariato allo scopo di aumentarne l’efficacia operativa, anche al fine di alleggerire il carico di lavoro del Corpo dei Vigili del Fuoco”.