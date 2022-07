Tirocini e stage, contributi per le aziende grazie al bando della Camera di Commercio

Si aprono il prossimo 7 luglio i termini di presentazione delle domande di contributo per le imprese che ospitano studenti in stage, grazie al bando della Camera di Commercio di Piacenza. Il Commissario Straordinario, Filippo Cella, ha infatti approvato il bando “Orientamento al Lavoro – voucher per tirocini” che consente l’attribuzione di un contributo alle aziende che attiveranno uno dei seguenti percorsi:

1) PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) con studenti degli istituti superiori

2) Tirocini con CFP, ITS o IFTS

3) Tirocini attivati con Università

I contributo è riconoscibile in misura pari ad euro 500,00 per ciascun percorso di PCTO oppure pari ad euro 800,00 per ciascun tirocinio attivato con CFP, ITS. IFTS o Università, nella misura massima di 3.000 euro per ogni azienda richiedente. Le domande possono essere presentate a partire dal 7 luglio, fino al 9 settembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi. Gli interventi finanziati possono anche solo essere previsti e non ancora realizzati.

“Si vuole contribuire a favorire la transizione dalla scuola al mondo del lavoro – sottolinea il Commissario Straordinario Filippo Cella – nell’ottica di garantire un’opportunità, da un lato agli studenti, agevolando il loro inserimento nel mondo del lavoro nonchè le loro scelte professionali, dall’altro lato alle imprese, consentendo di intercettare e formare figure rispondenti alle necessità aziendali”.

Possono partecipare al bando tutte le imprese del territorio piacentino iscritte al Registro Imprese e operanti in qualsiasi settore economico. Gli stage e i tirocini possono riguardare il periodo compreso dal 1° settembre 2021 al 28 febbraio 2023. Lo stanziamento iniziale è di 50mila euro ma il Commissario Straordinario ha precisato che “La Camera di commercio si riserva di destinare a tali interventi risorse aggiuntive che si rendessero disponibili, per fare fronte alle richieste pervenute”. Per prendere visione della documentazione completa è possibile consultare il sito internet www.pc.camcom.it. Per informazioni contattare l’Ufficio Promozione della Camera di commercio di Piacenza all’indirizzo promozione@pc.camcom.it.

Questo strumento attuato dalla Camera di commercio di Piacenza, si pone sulla direttrice sperimentata da anni che punta a ridurre lo scompenso tra domanda e offerta di lavoro, avvicinando il mondo della scuola a quello dell’imprenditoriale locale. Appare sempre più necessario lavorare a stretto contatto con le scuole e le istituzioni che si occupano di orientamento, al fine di formare figure sempre più rispondenti ai fabbisogni occupazionali del territorio.

Il sistema camerale mette a disposizione vari strumenti quali il progetto Excelsior, realizzato da Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), insieme alle Camere di Commercio dei diversi territori. Il progetto ha l’obiettivo di monitorare le prospettive dell’occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali. Al seguente link è possibile prendere visione dei report periodici pubblicati: https://www.pc.camcom.it/informazione-economica/analisi-e-report-periodici/Indagine%20Excelsior. La Camera di commercio di Piacenza ha inoltre attivato numerosi laboratori presso gli istituti scolastici di secondo grado, destinati a favorire l’orientamento e l’autoimprenditorialità, trasferendo conoscenze e competenze idonee a contribuire alla crescita degli studenti in funzione delle loro scelte professionali da compiere.

E’ stata pubblicata anche la guida #Failasceltagiusta che fornisce un’attenta analisi del contesto economico territoriale oltre ad una analisi dell’offerta formativa locale, in modo da favorire utili spunti di riflessione per gli studenti e le loro famiglie, nella individuazione del percorso di studi più adatto. La guida, che è rivolta prevalentemente agli studenti delle scuole medie, è reperibile sul sito internet della Camera di commercio al seguente link https://www.pc.camcom.it/promozione/ORIENTAMENTO%20AL%20LAVORO/failasceltagiusta-2020-quale-scuola-per-quale-lavoro-in-provincia-di-piacenza/?searchterm=#failasceltagiusta.

A Gennaio inoltre è stato realizzato un importante evento insieme alla Camera di commercio di Parma e all’associazione Smart Future Academy, dove numerosi studenti hanno incontrato imprenditori e altri testimonial di successo. Obiettivo della iniziativa è stato proprio quello di fornire stimoli nuovi e condividere esperienze nell’ottica di un proficuo orientamento.

Si ricorda anche l’adesione al Tavolo Digitale, un network utile a imprese, scuole, istituzioni e associazioni di categoria, al fine di condividere esperienze, informazioni ed iniziative finalizzate all’orientamento e alla formazione (https://tavolodigitale.camcom.it/).