Torna il soggiorno estivo a Cattolica per gli over 65 di Fiorenzuola

Tornerà anche quest’anno, dal 4 al 18 settembre, il soggiorno climatico marino estivo, promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Fiorenzuola d’Arda, in collaborazione con l’agenzia viaggi Windsurf, anch’essa di Fiorenzuola: meta del soggiorno sarà, come ormai da tradizione, la cittadina romagnola di Cattolica, i cui due alberghi Patria e Cristina Corona ospiteranno i partecipanti al soggiorno. L’iniziativa è rivolta alla popolazione ultrasessantacinquenne residente nel Comune di Fiorenzuola d’Arda ed è aperta ad un massimo di cinquanta iscritti, secondo un programma già definito: il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 8 del 4 settembre in piazzale Kennedy, con viaggio in bus granturismo. Sino al 17 settembre gli ospiti avranno a disposizione intere giornate per attività balneari, relax, passeggiate, escursioni e giochi di società: il rientro a Fiorenzuola d’Arda è quindi previsto nella tarda mattinata del 18 settembre.

“Siamo soddisfatti per aver garantito anche quest’anno, in favore della nostra popolazione anziana, la realizzazione di questa importante iniziativa – ha commentato l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Paola Pizzelli-. Il soggiorno climatico marino, permettendo agli ospiti di trascorrere due settimane nel segno del benessere, oltre che della condivisione e dell’amicizia, ha sempre riscosso un ottimo successo di presenze: fondamentale nelle due settimane di soggiorno è la confermata figura del coordinatore, che come gli anni scorsi sarà una figura di supporto, a disposizione degli ospiti della vacanza 24 ore su 24”.

Per ottenere tutte le informazioni necessarie sul soggiorno e sui relativi costi, così come per procedere all’iscrizione, è possibile rivolgersi alla sede dell’agenzia viaggi Windsurf, in corso Garibaldi 116 a Fiorenzuola d’Arda (tel.: 0523-981322)