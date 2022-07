Tornano i temporali anche sul territorio piacentino. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di venerdì 29 luglio, quando sono previste “condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni inizieranno a svilupparsi dal tardo pomeriggio e sera, ad iniziare dal settore occidentale in estensione al resto del territorio, esaurendosi nelle prime ore del giorno seguente”.

Le previsioni di Arpae per le prossime ore indicano che addensamenti nuvolosi sui rilievi sono possibili anche a partire dal pomeriggio di giovedì 28 luglio con possibili fenomeni temporaleschi. Per venerdì 29 luglio dal primo pomeriggio si prevede un progressivo aumento della nuvolosità con associati rovesci e temporali prevalentemente sul settore centro-occidentale; in serata i fenomeni tenderanno ad estendersi al resto della regione. Le temperature: minime comprese tra 21 e 23 gradi, valori inferiori nelle zone al di fuori dei centri urbani; massime comprese tra 30 e 35 gradi.

Sabato 30 luglio fenomeni esauriti nella mattinata, nel corso del pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti più consistenti sulla Romagna. Le temperature massime potranno subire una flessione di qualche grado.