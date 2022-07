Tra concerti e approfondimenti, Castellarquato è il palcoscenico del Festival Illica

Prosegue il variegato calendario di eventi del Festival Illica, in scena a Castell’Arquato fino a sabato 23 luglio con la direzione artistica di Jacopo Brusa. Incontri e concerti trasformano l’antico comune piacentino, annoverato tra i borghi più belli d’Italia, in un palcoscenico diffuso, aperto con le sue bellezze alle innumerevoli emozioni della musica dal vivo.

Lunedì 18 luglio alle 18 e 30 un appuntamento dedicato al grande soprano Renata Tebaldi, nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita presso l’Enoteca Comunale, Primadonna assoluta, incontro virtuale con Renata Tebaldi al quale parteciperanno il musicologo Giancarlo Landini e Giovanna Colombo, Presidente di Renata Tebaldi Fondazione Museo di Busseto. All’incontro seguirà Vissi d’arte, spazio musicale in cui saranno proposte alcune delle più celebri romanze di Luigi Illica tratte da La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Andrea Chénier.

Martedì 19 luglio alle 18 e 30, approfondimento incentrato sul giornalismo colto di Luigi Illica e dal titolo Il “Don Chisciotte” di Luigi Illica, “Un giornale libero, vivace, disinteressato, battagliero”, parteciperanno i giornalisti e scrittori Tobias Jones (giornalista del The Guardian) e Luca Sommi (giornalista de Il Fatto Quotidiano e conduttore TV).

Doppio appuntamento per venerdì 22. Si comincia alle 19 e 30 in Piazza Monumentale con un Invito all’Ascolto. Presentazione dell’opera in scena “Le Maschere” con l’intervento del giornalista e critico musicale Guido Barbieri, di Jacopo Brusa direttore d’orchestra e di Giulio Ciabatti regista. La giornata si conclude con un concerto per coro e organo alle 21 nell’antica Chiesa della Collegiata. Il concerto, diretto da Riccardo Bianchi con il coro KorMalta – Malta National Choir e Edoardo Bellotti all’organo, è realizzato in co-produzione con l’Accademia Internazionale di Smarano (Trento).