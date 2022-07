Tragedia in Valtrebbia: non si aziona il freno a mano e l’auto travolge e uccide una donna. E’ una tragica fatalità quella che ha causato la morte di una donna, poco dopo le 19 del 22 luglio, in località Rio Foino nel Comune di Bobbio.

Un punto molto suggestivo della vallata, vicino alle vecchie terme del capoluogo della Valtrebbia. Secondo le prime ricostruzioni la donna, di 63 anni, si era recata in zona insieme a un conoscente, per quella che doveva essere una passeggiata in serata, approfittando del venir meno della calura estiva. Ma, dopo aver parcheggiato, probabilmente non è scattato il freno a mano dell’auto che ha preso velocità lungo la strada. Nella discesa, le ruote si sono incastrate nel letto di un canale a lato della carreggiata, il mezzo così si è ribaltato e ha travolto la donna. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l’automedica del 118 di Bobbio, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri del comando di Bobbio, per i rilievi del caso, e i vigili del fuoco, sempre del distaccamento della Valtrebbia, per la messa in sicurezza dell’area.