Ottime prestazioni per il Running Team del sodalizio piacentino Synergy Asd, impegnato sabato scorso (9 luglio) a Pellegrino Parmense nella gara di Trail Running “Pan e Formai” dell’Alta Val Stirone.

Il Team era composto dai fratelli Davide e Simone Pau, insieme alla new entry Fabrizio Polledri; tutti e tre hanno disputato la gara sulla distanza dei 10 chilometri, conclusa da Davide Pau al terzo posto assoluto in 53 minuti e 22 secondi. Poco distante il fratello Simone, che ha chiuso in 53 minuti e 49 secondi, primo nella sua categoria e quinto assoluto; ottima prestazione anche per Fabrizio Polledri, che nonostante il caldo si è aggiudicato la quindicesima posizione assoluta con un tempo di 1 ora 1 minuto e 7 secondi, sfiorando la terza posizione di categoria.

Risultati da non sottovalutare – sottolinea il Presidente di Synergy Lorenzo Gandolfi – soprattutto in questa stagione caratterizzata da un anomalo caldo torrido.