Truffe agli anziani, al via ciclo di incontri per prevenirle

Nell’ambito della 1° Sezione Conferenza Permanente – Amministrazione d’Ordine, il Prefetto Daniela Lupo ha promosso l’organizzazione di incontri di sensibilizzazione della cittadinanza anziana al tema delle truffe in collaborazione con la Diocesi Piacenza-Bobbio, i Comuni della Provincia, della Filiale della Banca D’Italia, della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia Di Finanza e delle Organizzazioni Sindacali Confederali.

L’intenzione è di agire in chiave preventiva, promuovendo una maggiore consapevolezza degli interessati, per difendersi da un reato che spesso aggiunge, al danno materiale, un forte disagio psicologico per le vittime, talvolta restie a denunciare proprio per timore di essere colpevolizzate della propria buona fede.

Il 1° ciclo prenderà avvio il prossimo 24 luglio con incontri presso alcune parrocchie del Capoluogo, del Comune di Castel San Giovanni e del Comune di Fiorenzuola d’Arda, dove rappresentanti delle Forze dell’Ordine divulgheranno informazioni sulle condotte maggiormente utilizzate dai malintenzionati e sui canali di segnalazione di eventuali comportamenti sospetti.

Con la collaborazione dei volontari della Diocesi si procederà alla distribuzione di materiale informativo sul tema, accessibile anche sul sito della Prefettura al link: http://www.prefettura.it/piacenza/contenuti/Iniziative_contro_le_truffe_agli_anziani-9974462.htm

Analoga iniziativa si terrà presso la rete dei Centri di Assistenza Fiscale delle sigle sindacali confederali e nei Comuni della Provincia, secondo un calendario che sarà definito.

Nell’ambito di tale ciclo incontri, il prossimo 28 luglio il Prefetto, con tutte le componenti coinvolte, ospiterà in Prefettura un momento informativo, nel corso del quale il Direttore della locale Filiale della Banca d’Italia illustrerà anche delle “pillole” di educazione finanziaria sui temi ritenuti di maggiore d’interesse per la platea.

L’incontro sarà seguito in videoconferenza dai sindaci del territorio.