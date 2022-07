Umberto Livelli saluta Pallacanestro Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica di aver risolto consensualmente il contratto che la legava alle prestazioni sportive di Umberto Livelli in vista della stagione 2022/2023 di Serie B Old Wild West. Livelli, che aveva un contratto in essere per la stagione 2022/2023, “dopo alcune valutazioni condivise con la dirigenza dei Fiorenzuola Bees ha optato per una nuova sfida sportiva”.

Arrivato nel 2019/2020 in maglia gialloblu, Livelli ha contribuito alla promozione di Serie B da parte dei Bees ed al raggiungimento degli obiettivi sempre in Serie B nelle scorse stagioni. In 3 stagioni e 72 partite ufficiali con i Fiorenzuola Bees, il classe 1999 di Cortemaggiore (PC) ha mantenuto una media di 10,7 punti a partita con un personal best da 24 punti personali.

“A lui, piacentino di nascita e valore cestisitico del territorio – si legge in una nota del club -, va un grande ringraziamento da parte di tutta la società Pallacanestro Fiorenzuola 1972 per l’impegno, la dedizione ed i rapporti umani costruiti in queste stagioni, con l’augurio di un futuro sportivo e personale di alto livello.