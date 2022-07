Un buon Piacenza sconfitto in amichevole dal Monza (4-1)

Piacenza sconfitto dal Monza nel primo test precampionato, ma dal campo arrivano indicazioni positive per il tecnico Scalise. A Monzello, in un pomeriggio caratterizzato dal gran caldo, finisce 4-1 per i brianzoli – neopromossi in serie A e guidati in panchina dall’ex Giovanni Stroppa – con i biancorossi, al lavoro da pochi giorni nel ritiro di Salsomaggiore, che hanno tenuto bene il campo per oltre un’ora creando più di un pericolo al quotato avversario.

Per la prima uscita stagionale Scalise schiera Rinaldi fra i pali, in difesa Cosenza e Nava centrali, Parisi e Rizza sugli esterni; in mediana Suljic, Nelli con Munari e Zunno, davanti Dubickas con Cesarini. E’ Valoti, dopo due minuti di gioco, a portare in vantaggio i brianzoli staccando di testa su traversone di Birindelli. Il Piacenza non sta a guardare, con un Cesarini particolarmente ispirato che al 5’ chiama al grande intervento Di Gregorio e poi va alla conclusione altre due volte nei primi venti minuti. Il Monza raddoppia poco dopo la mezz’ora con Mota Carvalho, che di testa sorprende ancora la retroguardia biancorossa. Nel finale salgono in cattedra i portieri: Rinaldi chiude due volte prima su Vignato poi su Mota, dall’altra parte Di Gregorio nega ancora la rete a Cesarini. L’estremo difensore del Monza deve però arrendersi nel recupero davanti al gioiello di Zunno, che trova l’incrocio dei pali con un pregevole tiro a giro.

Girandola di cambi nella ripresa: Rinaldi ancora reattivo sulla conclusione da pochi passi di Mota (51′), un minuto dopo è Ranocchia di testa ad anticipare tutti siglando la terza rete per i suoi. Cesarini ci prova dalla distanza senza creare problemi a Cragno, mentre Rinaldi deve fare gli straordinari per respingere la conclusione di Mancuso (66′). Nel finale si abbassano i ritmi ed emerge la maggiore qualità del Monza: il Piacenza prova comunque a farsi vedere con un paio di ripartenze e Rossetti ha una buona chance per accorciare le distanze, ma la sua conclusione da ottima posizione è debole e viene bloccata da Cragno. Rinaldi nega la gioia del gol a Sensi, poi una bella giocata dell’ex Inter propizia a dieci minuti dal termine la quarta rete di Siatounis, che cala il poker fissando il risultato.

VIDEO – LE PAROLE DI SCALISE A FINE GARA