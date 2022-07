Un giovane azzurro per i Lyons: arriva Andrea Cuoghi

La rosa di Sitav Rugby Lyons in vista della prossima stagione prende sempre più corpo, e la società bianconera è pronta ad annunciare un acquisto molto importante, con cui si è assicurata le prestazioni di uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, titolare con la Nazionale Italiana Under 20 nelle ultime Summer Series. Arriva a Piacenza Andrea Cuoghi, mediano di mischia classe 2002 cresciuto nelle file del Modena Rugby.

Cuoghi è un mediano di mischia dinamico, con grande visione di gioco e precisione nei passaggi. Ha tutte le caratteristiche che servono per interpretare il suo ruolo nel rugby moderno, compreso anche un sapiente uso del piede che lo hanno portato anche ad essere schierato come estremo con la sua squadra di club. Cuoghi sarà un valore aggiunto per la mediana bianconera, e potrà imparare e seguire le orme di due veterani dei Lyons come Alessandro Via e Pietro Fontana. Cuoghi si è messo molto bene in luce nelle ultime U20 Summer Series disputate in veneto, giocando da titolare tre delle quattro sfide degli Azzurrini e ben figurando in ogni occasione, marcando anche una meta nella sfida con la Georgia.

Cuoghi ci ha parlato della sua voglia di crescere e delle emozioni che prova a vestire la maglia bianconera: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di conoscere i miei compagni di squadra e lo staff tecnico, sono molto emozionato ma anche galvanizzato dalla possibilità di giocare nel massimo campionato italiano. La mia ambizione è quella di fare un anno di crescita importante in tutti gli aspetti possibili: da quello fisico, a quello tecnico e mentale. Voglio giocarmi le mie chance, mettermi in mostra e lavorare duramente per conquistare la fiducia dei miei compagni di squadra e dello staff tecnico. Vedo i Lyons come una squadra in cui ho la possibilità di crescere, mettermi in gioco e confrontarmi con un campionato ad alto livello. Con il mio compagno di Nazionale Federico Cuminetto ho parlato molto dell’ambiente Lyons, del gruppo di giocatori fantastico che abbiamo qua a Piacenza e so che questo sarà un fattore importante per inserirmi e trovare fiducia. Mi aspetto una squadra unita, solida, in cui i giocatori sono disposti a sacrificarsi gli uni per gli altri per raggiungere i nostri obiettivi e divertirsi”.

Salgono dunque a 6 i giocatori annunciati da Sitav Rugby Lyons in vista della prossima stagione, ma la società di Via Rigolli non è intenzionata a fermarsi, con altri innesti pronti a dare ancora più qualità alla rosa bianconera e alzare il livello della competizione. Dopo il meritato riposo conseguente alle U20 Summer Series, Andrea Cuoghi si unirà al gruppo di Carlo Orlandi e Tino Paoletti a inizio agosto.

Andrea Cuoghi, nato a Modena il 29/08/2002, mediano di mischia, 177 cm x 85 kg