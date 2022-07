Un martedì alla “Coop Infrangibile” nel ricordo di Maurizio Rivoli

Proseguono i “martedì del Cortiletto” in Coop Infrangibile e stavolta lo fanno con il ritorno delle drag queen nella serata del 19 luglio. Ma quello che sta per arrivare non sarà un classico “martedì del Cortiletto” perché la serata sarà dedicata al ricordo di Maurizio Rivoli, un amico della Cooperativa Infrangibile, scomparso improvvisamente da pochissimi giorni.

Come hanno specificato i ragazzi della cooperativa “I fondi che verranno raccolti dal Collettivo Drag Attack verranno donati all’associazione Il nido del colibrì che si occupa dell’accoglienza di migranti LGBT”.