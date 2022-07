Un milione e 200 “straordinario” per il verde e altre opere urgenti: ponte di via Colombo e parapetti al Garilli

Seconda seduta del consiglio comunale di Piacenza dopo quella di insediamento in programma venerdì 29 luglio a Palazzo Mercanti con un ordine del giorno quanto mai ricco e articolato. All’esame dei consiglieri c’è il prelievo dal fondo di riserva ordinario di cassa e la variazione di bilanzio 2022-2024, l’assestamento generale del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche del documento di programmazione economica. A questa parte di natura politico contabile si aggiunge la costituzione delle cinque commissioni consigliari permanenti: Organizzazione istituzionale, assetto e territorio, servizi sociali, sviluppo economico e contrasto delle mafie e promozione della legalità.

Tra le questioni oggetto dell’attenzione dell’aula anche le variazioni al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, alla voce elenco annuale 2022, con l’aggiunta di alcuni interventi di notevole impatto economico e da realizzare nei prossimi mesi, in particolare ci sono risorse in più per la manutenzione del verde urbano, uno temi chiave della campagna elettorale. Ecco nel dettaglio le opere inserite.

La prima riguarda l’intervento di recupero funzionale del ponticello stradale ad arco in muratura di Via Colombo, per un importo di euro 600mila euro finanziato con fondi comunali. Un manufatto che richiede azioni di consolidamento a fronte delle sollecitazioni legate alla viabilità ordinaria. I lavori avranno un impatto minimo sul traffico della direttrice urbana perchè verranno eseguiti al livello del suolo.

La seconda realizzazione riguarda la messa a norma dei parapetti metallici installati sulle tribune e sulle scale dello stadio “Garilli”: una relazione tecnica con ampia documentazione fotografica evidenzia infatti lo stato di degrado delle strutture, che vanno in gran parte sostituite per una spesa ragguardevole di complessivi 838mila euro, finanziata con fondi comunali, da realizzare in due lotti funzionali, il primo di euro 502.800,00 nel 2022, ed il secondo da 335.200,00 nel 2023.

Un’altra voce di spesa inserita nel piano delle opere pubbliche dalla nuova giunta Tarasconi riguarda un tasto dolente della passata amministrazione, la “manutenzione straordinaria verde 2022”, per un importo ingente di un milione e 200mila euro, finanziato con fondi comunali. Nella relazione allegata al provvedimento si spiega che al termine di una ricognizione del patrimonio verde comunale e del suo stato di conservazione, sono stati valutati alcuni lavori da avviare nel 2022. Riguarderanno potature di essenze poste a dimora lungo i viali, potatura di essenze messe a dimora in giardini, realizzazione di recinzioni per giardini, realizzazione di recinzioni per aree sgambamento cani, sistemazione di pavimentazione antitrauma, realizzazione di vialetti pedonali. Le opere si pongono l’obiettivo “primario della conservazione delle funzionalità della strutture e come conseguenza indiretta la salvaguardia dei livelli di rischio per i fruitori sia dei giardini pubblici sia delle vie cittadine”. L’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bongiorni precisa che si tratta di un piano messo a punto sulla base delle indicazioni ricevute dai tecnici comunali che monitorano costantemente la situazione: “Si tratta di una manutenzione legata alle potature delle piante e alla loro ciclicità, con interventi inizialmente non previsti. Non sono in programma azioni strutturali ma la sistemazione dell’esistente. Da questi interventi sono esclusi i campi gioco, che saranno oggetto di un piano specifico di interventi”. Dopo l’approvazione dell’assestamento il piano di manutenzione del verde sarà messo a bando attraverso un lotto unico.

Questi tre interventi sono ricompresi nella proposta di deliberazione di Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 che verrà sottoposta all’esame del consiglio comunale di venerdì.

Tra le modifiche al piano delle opere pubbliche sono comprese anche la realizzazione di una nuova Palestra Polivalente Indoor alla scuola “Calvino” dell’importo di euro 2.199.174,13, di cui euro 2.100.000,00 finanziati, con riserva, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport con le risorse del Pnrr.

L’ultima importante opera pubblica riguarda la ristrutturazione edilizia del “Palabanca” per un costo stimato di un milione e 890mila euro, finanziata per euro 1.400.000,00 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport dalle risorse del Pnrr. La parte residua di 490mila euro proviene da un cofinanziamento comunale, il cui stanziamento è sempre ricompreso nella proposta di deliberazione di Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 che all’esame dell’assemblea comunale.