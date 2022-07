“Un “Question time” per favorire la partecipazione dei cittadini”

Un “Question time” comunale: questo chiedono i consiglieri di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini e Luigi Rabuffi in una mozione. “La partecipazione – si legge – è stata l’autentico tallone d’Achille della passata amministrazione, e le coalizioni di centro-sinistra in campagna elettorale hanno puntato molto sul coinvolgimento dei cittadini e sull’importanza di trovare forme utili a riavvicinarli all’interesse diretto per il bene pubblico”.

Sulla base di analoghe esperienze di altri comuni, ApP ricorda che “il “Question Time comunale” consiste in una sola domanda, formulata da cittadini residenti in modo chiaro e conciso, rivolta al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale e/o del Consiglio Comunale, su argomenti di rilevanza generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica locale, attinenti comunque a problemi del territorio comunale e/o aventi influenza sullo stesso, con l’esclusione di argomenti di interesse personale e/o riguardanti persone”.

Il cittadino richiedente sarà tenuto a presentarsi personalmente nell’aula consiliare al fine di esporre, nel tempo massimo fissato, l’oggetto della domanda. Dunque, i due consiglieri di Alternativa per Piacenza chiedono alla sindaca di introdurre l’istituto del Question time comunale e di darne ampia diffusione, “affinché i cittadini inizino a familiarizzare con uno strumento così innovativo per la nostra città”.