Una giornata formativa per cane e padrone, a Ponte dell’Olio arrivano i Detection Games

Sabato 9 luglio la frazione Torrano di Ponte dell’Olio (Piacenza) ospiterà il primo appuntamento dei “Detection Games“: a partire dalle ore 16.30 e fino alle 22 – con cena al sacco per poter godere del luogo e delle temperature miti – si svolgerà una giornata in cui padroni e cani saranno grandi protagonisti; teatro dell’evento, il centro Cinotecnico Sirio, mentre a tenere il corso sarà Marcello Ghisalberti, istruttore di Detection Games, coadiuvato da Irene Mannino, presidente del centro Sirio e addestratrice cinofila.

I Detection Games, nati grazie alla sinergia con Opes Cinofilia, sono giochi di fiuto strutturati e pensati per permettere al cane di esercitare, anche in ambito sportivo, le sue capacità naturali di investigatore. “Sarà un appuntamento alla portata di tutti coloro che vogliano acquisire strumenti di gioco costruttivo ed efficace per interagire con il proprio cane; – spiega Irene Mannino – già a fine giornata il conduttore avrà tutti gli strumenti per ricreare, in autonomia nel quotidiano, i Detection Games con il proprio amico a quattro zampe”.

“I nostri cani – spiegano i promotori dell’iniziativa – oggi hanno sempre meno spesso la possibilità di utilizzare il loro senso principale, l’olfatto, e vivono una vita altamente urbanizzata e poco naturale. Con i Detection Games è possibile creare situazioni nuove e divertenti per cane e conduttore e dare una risposta alle esigenze del cane. Inoltre, l’attività di olfattazione offre al cane numerosi benefici, tra cui: aumento della concentrazione, miglioramento della capacità di focalizzarsi su un obiettivo, maggiore consapevolezza delle proprie competenze, abbattimento dei livelli di stress”.

“I Detection Games offrono la cornice ideale per cimentarsi in un’attività dinamica e divertente, oltre che adatta veramente a cani di tutte le tipologie, taglie ed età, perché quello del fiuto è un senso che accomuna, con varie potenzialità, ogni animale. Nei cani con problemi di paure o ansia, i giochi di fiuto, quando ben organizzati, portano a un deciso aumento dell’autoefficacia. L’impegno nella preparazione di una prova di ricerca aiuta, inoltre, il proprietario a migliorare la capacità di lettura del proprio cane, a perfezionare la gestione degli spazi e ad affinare la comunicazione”.

Il numero di posti è limitato, per info e prenotazioni telefonare al numero 3491469098 o scrivere a centro.sirioasd@gmail.com