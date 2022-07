Una sala poker non autorizzata scoperta dalla polizia locale: tre denunce

Scala Reale per la Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero – Dopo la pandemia stanno riprendendo tutte le attività ricreative che vedono giovani e anziani riunirsi per ritrovare il piacere della condivisione di interessi comuni. E’ quello che devono aver pensato un gruppo di persone provenienti da diverse province e regioni che si incontravano in una sala a San Giorgio Piacentino per giocare a Poker. Il gioco del poker nella modalità Texas hold ‘em è una delle più diffuse specialità del gioco del poker a carte comunitarie e in Italia sono consentiti tornei di tipo sportivo.

Questi tornei nella provincia di Piacenza devono essere preventivamente autorizzati dal Questore che ne verifica le modalità e ne autorizza lo svolgimento. In seguito ad un controllo effettuato dagli agenti della Polizia Locale, la sala Poker non risultava regolare in quanto non possedeva il titolo autorizzativo della Questura di Piacenza perché mai richiesto e la modalità di giuoco non era tra quelle consentite dalla Federazione Italiana Gioco Poker, in quanto la possibilità di iscrizione non era equa tra tutti i partecipanti ma avveniva per fasce predefinite di denaro.

Il giocatore una volta iscritto al torneo e acquistate le fiches di quantità variabile in base al diverso prezzo dell’iscrizione, al momento di esaurimento delle stesse durante il gioco, poteva continuare ad acquistarne altre e giocare fino a notte inoltrata.

Le iscrizioni avvenivano tramite whatsapp e le informazioni riguardo ai tornei si reperivano su Facebook. La segnalazione è partita dagli occhi attenti degli assistenti civici che durante un’attività di presidio del territorio, hanno notato un via e vai di persone nell’edificio adibito a tale attività.

Le sentinelle hanno prontamente segnalato alla Polizia Locale che dopo alcune verifiche di tipo amministrativo si è portata sul posto per verificare la modalità di svolgimento del giuoco denunciando gli organizzatori (tre persone) e sequestrando tutto il materiale atto allo svolgimento del gioco.

I giochi di carte sono un’ottima occasione per riunirsi e passare qualche ora insieme agli amici senza cadere nel patologico. La Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero è da tempo impegnata a combattere queste situazioni; infatti sono diversi anni che collabora con l’associazione La Ricerca e con il dott. Maurizio Avanzi AUSL di Piacenza distaccamento di Cortemaggiore, portando avanti attività di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico e la promozione alla salute.

L’impegno quotidiano degli agenti al contrasto di questo fenomeno è concreto e si avvale della collaborazione della rete costituita nel tempo da Enti, volontari ed Associazioni dedicate alla prevenzione di queste situazioni. (nota stampa)