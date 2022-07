“Una vacanza che parla la stessa lingua: quella del teatro sociale”

Le due associazioni piacentine ‘Piacenza in Blu Aps” e ‘Tadam Scuola di Circo”, dopo aver sperimentato una positiva collaborazione sul nostro territorio, hanno deciso di aderire ad un progetto finanziato dall’Unione Europea – chiamato ‘Integration 2020’ – rispondendo alla ‘call for partners’ dell’associazione spagnola ‘Asociacion Juvenil Teatral On&Off, da anni impegnata nella realizzazione di scambi europei nell’ambito del programma Erasmus+ finalizzati all’inclusione sociale, all’abbattimento dei pregiudizi e dei sentimenti di

odio razziale utilizzando come strumento principale il teatro sociale.

La delegazione piacentina, formata da tre persone con Disturbo dello Spettro Autistico e cinque giovani adolescenti della scuola di circo alloggerà fino al 28 luglio ad Ortigosa de Cameros, un suggestivo paesino nelle montagne tra Saragozza e Bilbao e sarà accompagnata da tre professionisti, Patrizia Chiappa, Simone Raviscioni e Monica Staboli. Lo scopo di questo scambio giovanile è quello di portare 30 partecipanti tra i 16 e 19 anni (italiani, spagnoli, maltesi) a discutere e trovare strategie per superare le barriere che quotidianamente limitano l’integrazione sia delle persone con disabilità intellettiva, sia delle persone di origine straniera all’interno della nostra società. I giovani impegnati nel progetto porteranno esempi di attività che quotidianamente svolgono nelle sedi piacentine, come ad esempio quelle sportive o quelle legate alla disciplina circense, facendole vivere in prima persona ai partner europei, in un arricchente scambio reciproco.

Obiettivo dell’esperienza è “rendere maggiormente consapevoli i giovani partecipanti del fatto che una società realmente inclusiva può essere costruita attraverso il dialogo, lo scambio e l’utilizzo di linguaggi differenti, come quello artistico, espressivo ed emotivo”.