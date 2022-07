Università Cattolica, venerdì Graduation day di Giurisprudenza

Venerdì 22 luglio nell’Auditorium “Gian Carlo Mazzocchi” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza, avrà luogo il Graduation day durante il quale conseguiranno la laurea magistrale in Giurisprudenza sette nuovi dottori. Alla seduta di laurea, che avrà luogo dalle 9.30 alle 13, parteciperà il Rettore dell’Università Cattolica, professor Franco Anelli.

Sarà un Graduation day particolare perché conseguiranno la laurea magistrale anche i primi quattro studenti iscritti al Corso di laurea in Diritto ed Economia (Doppia Laurea 5+1). La commissione di laurea sarà presieduta dalla preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza, professoressa Anna Maria Fellegara. Per l’occasione membro della commissione sarà anche l’avvocato Michele Carpinelli, tra i più noti avvocati d’affari d’Italia, protagonista delle principali vicende giuridico economiche italiane degli ultimi decenni.

«Il corso – evidenzia il professore Marco Allena, ordinario di Diritto tributario e presidente del corso di laurea in Diritto ed Economia – nasce dall’esperienza maturata nella quotidiana attività didattica sviluppata nella facoltà di Economia e Giurisprudenza nel campus di Piacenza: si prefigge di formare laureati che oltre ad aspirare alle classiche professioni legali siano capaci di intervenire sugli aspetti economici e gestionali di ogni struttura organizzativa e di impresa con capacità manageriali». Il corso di laurea rappresenta un unicum in Italia perché con un solo anno aggiuntivo (+1) si può ottenere una seconda laurea magistrale in Gestione d’azienda o, alternativamente, in Banking e Consulting.